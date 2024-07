Nemški policist po zaslugi angleških navijačev velika spletna atrakcija Sportal Angleški nogometni navijači se znajo tudi dobro pošaliti. To je včeraj v Dortmundu pred polfinalno tekmo Eura, na kateri so trije levi z 2:1 ugnali Nizozemsko, na lastni koži občutil nemški policist. Otoški navijači so si ga še kako privoščili. Nemec v uniformi, ki po zunanjosti zelo spominja na angleškega selektorja Garetha Southgata, je postal spletna atrakcija. Da pa včeraj v Dortmundu le ni mi...

