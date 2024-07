Jošt Pišek iz Domžal v Celje Sportal Navijačem Celja se lahko v začetku sezone, v kateri branijo naslov državnega prvaka, močno smeji. Izbranci Damirja Krznarja so v uvodnem evropskem nastopu v sredo napolnili mrežo estonskega prvaka Flore (5:0) in naredili pomemben korak k uresničitvi prvega cilja, dolgi jeseni v Evropi, v četrtek pa so potrdili še prihod enega najboljših mladih nogometašev 1. SNL Jošta Piška. Prihaja iz Domžal, ko...

