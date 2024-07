Danes ob 15.04 bo minilo 20 let od potresnega sunka, ki je 12. julija 2004 zatresel širše območje Zgornjega Posočja, čutili pa so ga po vsej Sloveniji, v severni Italiji ter večjem delu Avstrije in Hrvaške. Prizadel je zlasti Čezsočo, zahteval pa tudi smrtno žrtev. Popotresna sanacija v posameznih primerih še vedno ni končana.