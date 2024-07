Skočil na tribuno, da bi rešil ženo in otroka RTV Slovenija V nogometni javnosti še vedno odmeva navijaško nasilje po polfinalni tekmi Cope Americe v Charlottu, kjer so navijači Kolumbije poskrbeli za vsesplošen pretep, v katerega so bili udeleženi tudi urugvajski nogometaši.

