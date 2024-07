Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026. Novost je, da se bodo lahko prijavili ponudniki iz vse Slovenije. Cilj razpisa je po navedbah ministrstva študentom zagotoviti bolj zdravo in dostopno prehrano. Po navedbah ministrstva bo bistveni kriterij spremenjenega javnega ra ...