Simfonija razgledov Jake Ivančiča Primorske novice Danes ob 15.04 bo minilo 20 let od potresnega sunka, ki je 12. julija 2004 zatresel širše območje Zgornjega Posočja, čutili pa so ga po vsej Sloveniji, v severni Italiji ter večjem delu Avstrije in Hrvaške. Prizadel je zlasti Čezsočo, zahteval pa tudi smrtno žrtev. Popotresna sanacija v posameznih primerih še vedno ni končana.

