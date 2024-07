V Mengšu pogrešajo osemdesetletno Frančiško Gorenjski glas Mengeš – Svojci pogrešajo 80-letno Frančiško Kralj iz Mengša, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Nazadnje so jo videli včeraj ob 11. uri na območju Mengša, domžalske policiste pa so o tem, da je pogrešana, obvestili včeraj...

