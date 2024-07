Poginilo vseh 77 nasedlih kitov na škotski obali 24ur.com Na severu Škotske je nasedlo 77 kitov pliskavk, a čeprav so reševalne ekipe sprva ocenile, da bi lahko 12 kitov, ki so bili ob njihovem prihodu še živi, rešile, to žal ni bilo mogoče. Po poročanju številnih gre za enega najbolj množičnih nasedanj živali v zadnjih desetletjih.

