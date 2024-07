Pregled dezinformacij: Iskanje razdora in izstreljevanje raket Vlada RS Kremelj se zaveda, da tudi najhujše taktike ustrahovanja, kot je izstrelitev manevrirnega izstrelka na otroško bolnišnico, ne bodo zlomile ukrajinskega odpora, dokler bosta EU in Nato podpirala Ukrajino. Zato je osrednji cilj dezinformacijskih kampanj izkoristiti vsako resnično ali namišljeno razpoko v enotnosti članic EU in Nata za oslabitev teh organizacij.