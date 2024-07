Ogorčeni kmetje bodo odstranili znake: “Prepoved je nepravična in nezakonita” N1 Prometna ureditev na novi cestni povezavi Britof-Hotemaže, ki prepoveduje vožnjo s kmetijsko mehanizacijo, je med kmeti povzročila veliko nezadovoljstva. V združenju Kmečka iniciativa, kjer prepoved ocenjujejo kot nezakonito in nepravično, so zato za danes dopoldne napovedali odstranitev znakov. Nesli jih bodo na ministrstvo za infrastrukturo.

