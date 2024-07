Asta Vrečko podpisala deklaracijo, ki poudarja pomen plesne pedagogike RTV Slovenija Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v sklopu mednarodne konference Dance and the Child International "Jaz - Telo, Jaz - Ples", ki je ta teden potekala Ljubljani, podpisala deklaracijo Ples in otrok. Ta med drugim poudarja pomen plesne pedagogike.

Sorodno