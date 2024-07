Na sojenju zakoncema Igorju Bajžlju in Lidiji Giuliatti Bajželj je izvedenec v četrtek predstavil psihiatrično oceno obtoženke. Zaslišali pa so tudi kriminalistko, ki je vodila preiskavo in pregledovala posnetke njenih pogovorov, največ z moškim, za katerega ji tožilstvo očita, da ga je nagovarjala k umoru iz maščevanja.