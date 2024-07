Joker Out predstavljajo pesem Šta bih ja.

Pesem, ki je postala viralna že v času evropske turneje See you Soon, zdaj živi tudi kot uradni singel. Šta bih ja je pa med drugim tudi glasbena napoved tretjega studijskega albuma, ki ga bodo Joker Out izdali v začetku letošnje jeseni. Joker Out trenutno užijejo poletno vzdušje na velikih festivalskih odrih. Samo v juliju in avgustu jih čakajo koncerti ...