21-letni nasilnež iz Trebnja, ki je izvajal psihično in fizično nasilje nad partnerko je v priporu RTV Slovenija Policisti so na območju Trebnjega pridržali 21-letnega nasilneža, ki je pretepal partnerko. Nad mlajšo žensko je dlje časa izvajal psihično in fizično nasilje, v torek pa je zaradi poškodb pristala v bolnišnici. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

