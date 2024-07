#video Volitve v ZDA: Biden poskuša popraviti slab vtis, a se ponovno zapleta Dnevnik Ameriški predsednik Joe Biden je na novinarski konferenci skušal popraviti bled vtis in javnost, predvsem pa donatorje prepričati, da je sposoben kandidirati in premagati Donalda Trumpa. Tudi tokrat se je večkrat zapletel in lastno podpredsednico...

