Samsung Electronics je predstavil novi nosljivi napravi, Galaxy Watch7 in Galaxy Watch Ultra. Z novimi pametnimi urami podjetje razširja razpoložljivost Galaxy AI in zagotavlja popolno izkušnjo dobrega počutja še večjemu številu zainteresiranih uporabnikov. Novi člani družine nosljivih naprav so ključni za Samsung vizijo, v kateri Galaxy AI podpira izboljšanje digitalnega zdravja, zagotavlja perso ...