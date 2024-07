Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management Vlada RS Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport danes, 12. 7. 2024 objavlja Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 4.0 za obdobje 2024–2027 (v nadaljevanju KCDM 4.0).

