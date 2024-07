Trmasta prisotnost. S tema besedama bi lahko povzeli včerajšnjo 104. obletnico požiga Narodnega doma v Ulici Filzi. Trmasta prisotnost 38-glave delegacije Slovenk in Slovencev, ki so kljub rdečemu vremenskemu opozorilu prišli na polaganje vencev in svečanost. Trmasta prisotnost Slovenk in Slovencev, ki vztrajamo v Trstu, kljub požigu simbolnega srca naše skupnosti pred 104 leti. Proslavo sta letos ...