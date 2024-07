Pet let in pol zapora: zabodel edino, ki mu je pomagala Dnevnik Ljubljančana Benjamina Miheliča, ki je v začetku februarja na ljubljanskem mestnem avtobusu v trebuh zabodel nekdanjo zunajzakonsko partnerko, so obsodili na pet let in pol zapora. Sodnica mu ni verjela, da je ni nameraval ubiti, ko jo je zabodel

Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Challe Salle