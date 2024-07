Benjamin Mihelič obsojen na pet let, šest mesec zapora, ker je zabodel nekdanjo partnerko RTV Slovenija Ljubljansko okrožno sodišče je Benjaminu Miheliču za naklepno dejanje poskusa oboja nekdanje partnerke na mestnem avtobusu izreklo pet let in šest mesecev zaporne kazni. Oškodovanki bo moral plačati 21. 000 evrov.

