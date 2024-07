Pet let in šest mesecev zapora za poskus uboja nekdanje partnerice RTV Slovenija Ljubljansko okrožno sodišče je Benjaminu Miheliču za naklepno dejanje poskusa uboja nekdanje partnerice na mestnem avtobusu izreklo pet let in šest mesecev zaporne kazni. Oškodovanki bo moral plačati 21 tisoč evrov.

