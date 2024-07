V naravo izpustili pet alpskih kozorogov iz ljubljanskega živalskega vrta Primorske novice Ljubljanski živalski vrt se je pridružil mednarodnemu naravovarstvenemu projektu in tako prvič v zgodovini v naravo izpustil potomce svojih živali. Z namenom povečanja obstoječe populacije alpskih kozorogov so v avstrijsko gorovje Visoke Ture iz ZOO Ljubljana izpustili samca in štiri samice alpskega kozoroga, so sporočili.

Sorodno



Omenjeni Avstrija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Challe Salle