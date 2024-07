Zagrebški holding tarča kibernetskega napada Primorske novice Zagrebški holding je bil v četrtek tarča kibernetskega napada, zaradi česar so izolirali celoten informacijski sistem, so danes sporočili iz tega mestnega podjetja. Potnike, ki potujejo prek glavne avtobusne postaje v Zagrebu, so pozvali, naj vozovnice kupijo pri prevoznikih.

Sorodno