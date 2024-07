Mariborsko sodišče je na večletne zaporne kazni obsodilo četverico mladeničev, ki so lani v Mariboru in okolici s požigi avtomobilov, tovornih vozil in celo avtobusa iz objestnosti povzročili veliko premoženjsko škodo. Ker so sklenili sporazum o priznanju s tožilstvom, so se izognili še višjim kaznim. Petega obdolženi čaka sojenje.