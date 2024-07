Fajon v New Yorku: Slovenija bo dala še milijon evrov pomoči za palestinske begunce RTV Slovenija Zunanja ministrica Tanja Fajon je na donatorski konferenci za podporo Agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) v New Yorku napovedala milijon evrov dodatne slovenske pomoči agenciji, so sporočili z ministrstva.

