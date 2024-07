Predsednik SD Matjaž Han meni, da so rezultati na evropskih volitvah, s katerimi ni zadovoljen, vendarle priložnost, da se med polčasom mandata pogledajo v ogledalo in zadeve kot koalicija spremenijo na bolje. Po njegovem mnenju je realno do konca mandata pričakovati sprejetje plačne reforme, pokojninske reforme, sprememb v zdravstveni zakonodaji, za davčno reformo, ki se mu zdi prav tako pomembna ...