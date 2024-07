V Brežicah konec avgusta prvi Festival evropskega filma Brežice 24ur.com V Brežicah si bo konec avgusta mogoče ogledati kar deset filmov z največjih svetovnih filmskih festivalov, kot so festivali v Cannesu, Berlinu in Benetkah. Odvil se bo namreč prvi Festival evropskega filma Brežice. Kot je na novinarski konferenci dejal Aleš Pavlin, ustanovitelj in programski direktor festivala, gre za žlahtni izbor filmov, obiskovalci pa bodo lahko s svojimi glasovi izbrali najbo...

