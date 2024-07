Drama v polfinalu pokala Amerike pod drobnogledom, Urugvajci besni zaradi organizacije #video Sportal Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je sprožila preiskavo dogajanja po koncu polfinale tekme južnoameriškega prvenstva med Kolumbijo in Urugvajem, ko so se stepli navijači Kolumbije in nekateri igralci Urugvaja. Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa je odgovornost za incidente pripisal krovni zvezi.

Sorodno



Omenjeni Kolumbija

Urugvaj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Primož Roglič