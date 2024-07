FOTO in VIDEO: Narava spet udarila, na Štajerskem toča velika kot jajce, uničenje velikansko Lokalec.si Naši bralci s Slovenske Bistrice in širše okolice poročate o debeli toči, ki je popoldne uničevala pridelek. Prek Slovenske Bistrice in Ptuja se je popoldne močnejša nevihtna celica pomikala proti Avstriji. Nevihte s točo, debelo kot jajce, so se razbesnele nad številnimi krajin na Štajerskem. Drug močnejši nevihtni sistem po napovedih vremenoslovcev potuje proti celjski kotlini. Sodeč po fotogra ...

