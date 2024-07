V Avstriji v enem dnevu zabeležili 190.000 udarcev strele RTV Slovenija Avstrijske pristojne oblasti so sporočile, da so v enem dnevu zabeležili 190. 000 udarcev strele, kar je največ letos. Neurja so prizadela tudi Nemčijo, najbolj prizadeta so bila območja v bližini Bodenskega jezera.

