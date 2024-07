Oglasili so se še uredniki Washington Posta: “Biden naj se sooči z realnostjo” N1 Aktualni ameriški predsednik Joe Biden ima za seboj verjetno dva najslabša tedna, ki si jih predsedniški kandidat v tekmi za Belo hišo lahko zamisli. Kljub vse pogostejšim pozivom širše javnosti in vidnih demokratskih predstavnikov, naj zapusti predsedniško tekmo, vztraja. "V tekmi sem in zmagali bomo," je prepričan. Kljub temu, da je nekdanji ameriški predsednik, republikanski kandidat Donald Tr ...

