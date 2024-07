Piše: M. B. Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve Logatec je v soboto, 13. julija, organiziralo 11. spominski pohod na Cesarski vrh in spominsko sveto mašo, ki jo je daroval msgr. dr. Jože Plut v spomin na med vojno za Slovenijo umrla vojaka Miroslava Moljka in Antona Žaklja. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo v času slovenskega osamosvajanja in predsednik SDS Janez Janša. Poho ...