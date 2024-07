Longo Borghini dobila Giro, Urška Žigart do najboljše uvrstitve v karieri Svet 24 Italijanka Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) je zmagovalka skupnega seštevka kolesarske dirke po Italiji. V zadnji, osmi etapi od Pescare do L'Aquile (117 km) je s četrtim mestom storila dovolj in povišala prednost pred Belgijko Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Edina Slovenka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je zasedla končno 12. mesto.





