Slovenski odbojkarji pred odhodom na OI izgubili proti Poljakom RTV Slovenija Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Wagnerjevem memorialu v Krakovu morala priznati premoč Poljakom, ki so slavili s 3:1 in se veselili turnirske zmage. Slovenci so bili drugi. To je bil zadnji preizkus pred OI v Parizu.

