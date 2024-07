Španija po neverjetni drami spravila v solze Anglijo Sportal Novi evropski prvak v nogometu je Španija. V razburljivem finalu Eura 2024 je z 2:1 na Olimpijskem stadionu v Berlinu premagala Anglijo in osvojila rekordni četrti naslov. Trije levi so še drugič zapored v finalu ostali brez evropskega naslova, prekletstvo Harryja Kana se nadaljuje, Španci pa so dočakali popolno športno nedeljo. Najprej je teniški igralec Carlos Alcaraz osvojil turnir v Wimbledonu...

Sorodno