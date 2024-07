Poljaki tokrat premočni za Slovence Sportal Slovenska odbojkarska reprezentanca je v pripravah na olimpijske danes odigrala še tretjo tekmo Wagnerjevega memoriala. V Krakovu se je pomerila z gostitelji Poljaki, ki so zmagali s 3:1 (20, -26, 14, 24). Neporaženi Poljaki so tako osvojili prvo mesto in lovoriko na tem turnirju.

