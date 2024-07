Piromani bodo zaporno kazen odslužili na odprtem oddelku Dnevnik Štirje od petih objestnežev, ki so se lani neslavno proslavili s serijo požigov vozil in delovnih strojev na območju policijske uprave Maribor, so sodnici Andreji Lukeš v petek vse priznali. Svoja objestna ravnanja, ki so jih izvajali med aprilom in...

Omenjeni Maribor

Mercator Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Aleksander Čeferin

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Ivan Žagar