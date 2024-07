Po pridržanju je moški v bolnišnici umrl Primorske novice Policisti in kriminalisti še preiskujejo okoliščine, v katerih je umrl 36-letni moški iz okolice Kopra. Začelo se je z obvestilom, da moški razgraja v stanovanju v Kopru, policisti so ga pridržali, pri čemer so morali uporabiti prisilna sredstva, kasneje pa je moški ...

