Argentina ponovila podvig Španije. Messi po poškodbi v solzah, navijači povzročali težave. Sportal V Evropi je naslov najboljše nogometne reprezentance na Euru osvojila Španija, le nekaj ur pozneje pa je na drugi strani velike luže status najboljšega v Južni Ameriki zadržala Argentina. Osvojila je že tretje veliko tekmovanje zapored in ponovila podvig Španije med letoma 2008 in 2012. Zmagoviti zadetek je v podaljšku dosegel Lautaro Martinez, prvi as Argentine pa je moral zaradi poškodbe gležnja...

