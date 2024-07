Bovec, pravzaprav kar širše območje Zgornjega Posočja, lahko preživi le s celoletnim turizmom, saj brez zimske turistične sezone imajo hoteli, apartmaji, restavracije in ostali turistični ponudniki ogromne izgube in je razvoj onemogočen. Obenem nedelovanje žičnice in smučišča na Kaninu predstavlja mednarodni čezmejni problem, saj je na italijanski strani Dežela Furlanija - Julijska krajina vložila ...