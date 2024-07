Motoristi tvegajo precej več kot vozniki avtomobilov Gorenjski glas Po statističnih podatkih je tveganje za smrt pri vožnji z motornim kolesom petdesetkrat večje kot pri vožnji z osebnim avtomobilom. Motoristične nesreče so najpogostejše ob koncih tedna, v obdobju lepega in suhega vremena in v popoldanskem času.

