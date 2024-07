NuMeRoSKoP za teden od 15. do 21. 7. 2024 zurnal24.si Objele nas bodo bolj nežne energije, ki odpirajo vrata zdravljenju in sprejemanju sebe. Seveda pa je za to včasih potreben sprožilec, nek dogodek ali spomin, ki bo pritisnil točno tja, kjer potrebujemo zdravljenje.

