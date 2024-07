Selitveni prirast največji med državljani Bosne in Hercegovine Lokalec.si V prejšnjem letu se je v Slovenijo priselilo 4.000 državljanov Slovenije in 29.900 tujih državljanov. Odselilo se je več kot 5.600 slovenskih in 16.800 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 11.500 oseb, kažejo podatki SURS. Selitveni prirast pozitiven, a za petino manjši kot leto prej V Slovenijo se je priselilo 33.939 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 22.411. V primerjavi ...

