Začele so se enomesečne sodne počitnice, dvorane bodo večinoma samevale Vestnik Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadevah. Med njimi so predvsem priporne zadeve.





Sorodno