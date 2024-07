Škoda po sobotni toči na Konjiškem, Oplotniškem in Zreškem bo velika, gasilci so na terenu že tretji dan. Toča, ki je v premeru merila tudi 60 milimetrov, je na Konjiškem v sobotnem neurju poškodovala okoli 200 stavb.

Med njimi tudi tepanjsko šolo in vrtec, stavbo so že sanirali, ter dom krajanov v Bezini. Poškodovane so številne kmetijske površine in avtomobili. Po neurju so posredovala vsa društ ...