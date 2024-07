Pogorišče v Portorožu si bodo ogledali forenziki RTV Slovenija Gasilcem je po več urah boja z ognjem le uspelo omejiti in pogasiti požar v kompleksu trgovin in lokalov ob promenadi v središču Portoroža. Začenja se ocena škode in iskanje vzrokov, zakaj je do požara prišlo. Kraj si bodo ogledali forenziki.

