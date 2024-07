Hormoni imajo ključno vlogo v delovanju našega telesa, saj uravnavajo skoraj vse fiziološke procese, od metabolizma do razpoloženja. Hormonsko ravnovesje pomeni, da so kemijske snovi v ustreznem razmerju, kar omogoča optimalno delovanje telesa in uma. Kadar so hormoni v ravnovesju, se počutimo polni energije, naše razpoloženje je stabilno in telo deluje, kot bi moralo. Vendar pa lahko že majhno ne ...