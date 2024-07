Danes se je odvila novinarska konferenca, na kateri so župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar, poveljnik tamkajšnje civilne zaščite in poveljnik bistriške gasilske zveze spregovorili o obsegu škode in sanacije posledic sobotnega neurja s točo. Od 13. do 15. julija 2024 so gasilska društva iz občine Slovenska Bistrica, skupaj z enotami iz Maribora in tehničnim vozilom CZ Mariborske regije, izvedla obs ...