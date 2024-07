Split je minuli konec tedna preplavilo več deset tisoč glasbenih navdušencev, ki jim je okrog zapestja visela zapestnica festivala Ultra Europe. Nemalo dela na festivalu elektronske glasbe pa so imeli policisti, ki so v treh dneh predvsem zaradi prekrškov, povezanih s prepovedanimi drogami, pridržali 243 ljudi, od tega 214 tujih državljanov. Izrekli pa so za 141.000 evrov denarnih kazni.