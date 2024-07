Ponedeljek edini bolj 'svež' dan, v torek in sredo tudi nad 36 stopinj 24ur.com Če smo še pred dnevi pisali o visokih jutranjih temperaturah, so nas danes ponekod po prehodu oslabljene hladne fronte osvežile nizke jutranje temperature. Toda Agencija za okolje poroča, da bo to edini dan v tem tednu, ko se bodo jutranje temperature spustile pod 15 stopinj Celzija. V torek in sredo se bodo temperature ponekod povzpele tudi nad 36 stopinj Celzija.

